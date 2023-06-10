شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة انسانية تطلق مشروع للاستماع لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت منظمة نيو هيومانيترين مشروعًا جديدًا تحت مسمى " مشروع الاستماع لليمنيين" وأطلقت شعار " حيث يتحدث اليمنيون ويستمع العالم إليهم".

ويهدف هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة لليمنيين للحديث عن أنفسهم وعن الحرب الدائرة في بلادهم حيث ذكرت المنظمة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت " لطالما كانت تُروى قصّة الحرب الطّويلة في اليمن على لسان الصّحفيّين والمنظّمات الإغاثيّة والسيّاسيّين. يسعى المشروع للإستماع إلى ما يقوله اليمنيّون أنفسهم- ولاكتشاف الأوجه العديدة الّتي أثّرت بها الحرب على حياتكم، ومشاركة قصصكم مع بقيّة العالم."

وكانت منظمة نيو هيومانيترين (IRIN News سابقا) قد تأسست من قبل الأمم المتحدة في عام 1995، في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا، انطلاقا من الاقتناع بأن الإبلاغ الموضوعي على أرض الواقع عن الأزمات الإنسانية يمكن أن يساعد في التخفيف من حدة أو حتى منع الكوارث المستقبلية بهذا الحجم. وبعد ما يقرب من عشرين عاما، أصبحت منظمة إخبارية مستقلة غير ربحية.

يذكر أنه اندلعت حرب اليمن في أواخر عام 2014 عندما سيطرت ميليشيات الحوثي على جزء كبير من شمال البلاد ومن بينها العاصمة صنعاء وأجبرت الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة.

وفي 2015 تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم حكومة الرئيس هادي السابق المعترف بها دوليا ومحاولة لرد التمرد الحوثي المدعوم من إيران.