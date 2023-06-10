شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد 7 ايام من حفل الزفاف هذا مافعله ولي العهد الاردني مع زوجته السعودية رجوة... لن تصدق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �قب اقل من اسبوع على حفل زفافه الضخم الذي اقيم مطلع جوان الجاري استقبل ولي العهد الاردني وفدا من منظمة السياحة العالمية وبحسب ماافادت صحف اردنيه فان الامير الحسين بن عبدالله الثاني بصفته نائبا للملك يجتمع بالامين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بوليكا شفيلي الذي يزور الازدن لتروس الاجتمات السنوي ال 49 للجنة منطمة السياحة العالمية للشرق الاوسط بعد 7 ايام من حفل الزفاف هذا مافعله ولي العهد الاردني مع زوجته السعودية رجوة... لن تصدق.

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