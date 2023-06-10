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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تتفوق على قطر وتستضيف حدث رياضي عالمي يتمناه كل العالم يحدث لأول مرة!

أعلنت وزارة الرياضة، يوم الخميس، عن استضافة سباق القوارب الكهربائية مطلع العام المقبل 2024، في مدينة جدة، مشيرة إلى أنها تعدّ البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ونشر حساب وزارة الرياضة تدوينة على موقع "تويتر" جاء فيها: "مطلع 2024، جدة على موعد مع البطولة الأولى من نوعها في العالم "سباق القوارب الكهربائية".

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وأضاف: "موعد جديد مع المتعة منافسات بين 10 فرق بقوارب RaceBird الكهربائية، والتي تهدف لحماية المياه الشاطئية والمناطق الساحلية".

ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام السعودية في مجال السباقات البحرية الكهربائية؛ إذ سبق وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في يونيو 2021، عن توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة "E1 Series " لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية، في شراكة تشكل خطوة أساسية ضمن مرحلة تأسيس البطولة، على أن تكون السعودية أحد المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى.