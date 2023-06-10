"غروندبرغ" يرحب بزيادة عدد الرحلات من صنعاء ويدعو إلى رفع القيود على حرية التنقل داخل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، السبت، بزيادة الرحلات الجوية بين مطار صنعاء والعاصمة الأردنية عمان.



وقال مكتب المبعوث: "يرحب غروندبرغ بزيادة عدد الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان ويدعو للمزيد من التقدم نحو رفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل من وإلى وداخل اليمن".



كما حث المبعوث الأممي، الأطراف على التوافق حول المزيد من التدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن وحول وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وفق المصدر.



وأمس الجمعة، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية زيادة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى عمان بواقع ست رحلات في الأسبوع وذلك ابتداءً من السبت المقبل.

وأكد المدير التجاري بالخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة في بيان، أن جهود قيادة الشركة ممثلة برئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود بزيادة الرحلات إلى الأردن تكللت بالنجاح والتي تعتبر كمرحلة أولى تليها وجهات أخرى.



وأشار إلى أن الشركة تأخذ نصب عينيها الجوانب الإنسانية في المقام الأول وليس فقط التجارية والتي تكللت بالنجاح وزيادة الرحلات من صنعاء الى عمان.



يشار إلى أن فتح الرحلات الجوية من مطار صنعاء، جاء موجب اتفاق الهدنة بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الموقع في أبريل من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة.



وفيما التزمت الحكومة الشرعية بتنفيذ ما عليها بموجب الاتفاق، لم تنفذ مليشيات الحوثي ما عليها، حيث تواصل رفض فتح في الطرق الرئيسية بين المحافظات اليمنية لا سيما طرق محافظة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات.

