شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تجنبوا المخالفة.. رسالة عاجلة من الحج السعودية لحاملي هذه التأشيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، رسالة عاجلة إلى ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة لعام 1444 هجرية.

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السعودية، حاملي تأشيرات الزيارة، بضرورة الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، تجنبًا لمخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتابعت وزارة الحج السعودية: "تأكد من إتمامك للعمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة تأشيرتك". وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن تأشيرة الزيارة لا تشمل أداء مناسك الحج، منوهة بأن مدة التأشيرة تبلغ 90 يوماً فقط. م

جانبها، حذرت الإدارة العامة للجوازات السعودية، القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة. وجاءت عقوبات المتخلفين عن العودة على النحو التالي: - غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

- السجن لمدة 6 أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.

- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام. وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت تجاوز عدد المعتمرين والمصلين فى العشر الأوائل من شهر رمضان، نحو 9.

3 ملايين معتمر ومصلي بالحرم المكي". ووزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان ما يزيد عن (508,560) عبوة ماء زمزم و(9,497) أسوار بمعصم اليد للزائر الصغير، كما جرى استهلاك (230,333) لتر من مطهرات ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات الأيدي، كما استهلكت روبوتات الذكاء الاصطناعي والبايوكير ما يزيد عن (91,000) لتر من المعقمات. ...: تجنبوا المخالفة.. رسالة عاجلة من الحج السعودية لحاملي هذه التأشيرة.