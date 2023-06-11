شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل من كل أميرات الخليج.. تعرف على الأميرة إيمان بنت الحسين وتفاصيل مثيرة من حياتها الخاصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد زواج ولي عهد الأردن الحسين، من السعودية رجوة آل سيف، وتصدر حفل زفافهما حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بدا الكثير من المهتمين بالبحث عن تفاصيل حياة الأسرة الهاشمية في الأردن وحياة أفرادها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل عن الأميرة إيمان بنت الحسين التي لا تظهر على وسائل الإعلام إلا بشكل نادر، بحسب ما ذكره موقع “الفن“.



الأميرة إيمان بنت الحسين

الأميرة إيمان هي الإبنة الثالثة للملك حسين الحسين بن طلال بن عبد الله الأول الهاشمي والملكة نور، والأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، لها ثلاثة أخوة أشقاء هم حمزة وهاشم وراية.

نشأتها

ولدت الأميرة إيمان في 24 نيسان/أيريل 1983. والدها الملك حسين بن طلال بن عبد الله الأول الهاشمي، والدتها الملكة نور واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي. شقيقها الملك عبد الله الثاني والأمير فيصل والأمير حمزة والأمير هاشم وشقيقاتها الأميرة عليا، الأميرة عايشة والأميرة زين والأميرة هيا والأميرة ريا.

دراستها

تابعت الأميرة إيمان دراستها في مدرسة فاي في ماساتشوستس وكلية ماريت في واشنطن العاصمة وانضمت مثل أشقائها الأميرين حمزة وهاشم إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا عام 2002 وأنهت تدريبها في 8 أغسطس 2003. حصلت على دبلوم درجة عالية في الطب البيطري في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

حياتها الخاصة

إحتفلت الأميرة إيمان بزواجها في قصر باب السلام في عمان في 22 آذار 2013 من رجل أعمال وشخصية عربية معروفة زيد عزمي ميرزا يحظى بإهتمام كبير من شعبه لأنه رياضي برازيلي، وإبن سفير الأردن السابق في البرازيل. رزقا بولد أطلقا عليه إسم عمر في 7 تشرين الأول 2014.

الرفق بالحيوان

برعت سمو الاميرة إيمان بنت الحسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مشروع مبادرة السيطرة على الكلاب المحلية داخل الحرم الجامعي والذي تنظمه كلية الطب البيطري في الجامعة بالتعاون مع جمعية اخصائي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية / نقابة الأطباء البيطريين ودائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان في امانة عمان الكبرى وبدعم من شركة (بوهرانجر انجلهايم) الألمانية ضمن مبادرة خذ بيدي الطلابية.

ظهور إبنها

تداولت صفحات خاصة أخبار العائلة المالكة الأردنية، صورًا حديثة لابن الأميرة إيمان بنت الحسين وزوجها السيد زيد عزمي ميرزا.

وظهر الطفل الصغير مع والده في الصور، وكان يمارس رياضة كرة السلة بكل حرفية ومهارة، مرتديًا قبعة وملابس رياضية. وقال الوالد حول هذه الصور التي نشرها، إنه موجود برفقة ابنه في فندق ريتز كارلتون واشنطن دي سي. ولم يذكر أي تفاصيل تتعلق بابنه الصغير، إلا أن اسمه عمر.