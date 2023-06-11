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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البنك الأهلي المصري حافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستواه أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية إلى مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان وصل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية داخل بنك التعمير والإسكان إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعرالريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك بلوم استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة استقر سعر الريال أمام نظيره الجنيه داخل فروع بنك البركة 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني حافظ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني 7.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

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