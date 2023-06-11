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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة لأصحاب السيارات في السعوديةهذا ما ستنعمون به من اليوم ويحدث لأول مرة في المملكة 2023/06/11 الساعة 11:28 صباحاً (جهينةيمن) دشن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أول أمس، 7 خدمات إلكترونية جديدة للأمن العام عبر منصة أبشر. وتضمنت الخدمات المدشنة؛ خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)، وخدمة التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)، وخدمة نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد)، وخدمة التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة)، وخدمة إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد)، إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال - تم)، وخدمة تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال - بوابة أمن). بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً :

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