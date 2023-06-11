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عدن - ياسمين التهامي - وثيقة مخابرات أمريكية سرية : الأمير " محمد بن سلمان" يرد بتهديد صاروخي ردا على تهديدات بايدن للمملكة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هدد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على واشنطن ردا على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الخريف الماضي، بفرض "عواقب" على السعودية لقرارها خفض إنتاج النفط.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى أن السعودية دافعت علنا عن أفعالها بأدب من خلال البيانات الدبلوماسية.

ووفقا للوثيقة السرية التي تحصلت عليها "واشنطن بوست"، قال ولي العهد في تهديده إنه "لن يتعامل مع الإدارة الأمريكية بعد الآن"، ووعد "بعواقب اقتصادية كبيرة لواشنطن" في حال ردت على تخفيضات النفط.

وبعد مرور 8 أشهر على تصريحات بايدن، لم تواجه السعودية أي عواقب أمريكية، واستمر محمد بن سلمان بالتواصل مع كبار المسؤولين الأمريكيين، كما فعل مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين في مدينة جدة هذا الأسبوع.



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