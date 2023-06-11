شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لجميع مستفيدي الضمان المطور في السعودية قرار رسمي بصرف مكرمية ملكية قبل عيد الاضحئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إجابتها على تساؤلات الجميع بشأن زيادة الضمان المطور للدورة 19 وصرف مكرمة ملكية قبل عيد الأضحى، وبحسب التوضيحات الواردة من الوزارة سيتم صرف مكافأة خاصة لبعض المستفيدين من الضمان المطور، تأتي تلك المكافأة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

صرف مكرمة لمستفيدي الضمان المطور بدورة 19

تعمل الحكومة السعودية جاهدةً على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقدم المكرمات الملكية السخية لمستفيدي الضمان المطور كجزء من جهودها المستمرة، تأتي هذه المكافأة كتقدير ودعم للأفراد الذين يعتمدون على المعاش الشهري، وتساعدهم على تحقيق الرفاهية والاستقرار في حياتهم.

من جانبها، تأمل وزارة الموارد البشرية أن تسهم هذه المكافأة في تعزيز سعادة ورفاهية المستفيدين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتؤكد الوزارة على التزام الحكومة بدعم وتعزيز رفاهية المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المملكة.

صرف مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، تُعلن المملكة العربية السعودية عن صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تأتي هذه المكرمة بغرض الاحتفال بالعيد وتغطية التكاليف المرتبطة بالاحتفالات العيدية.

وأكدت الحكومة أن هذه المكافأة تُعتبر مساعدة إضافية للمعاش الشهري الذي يتم صرفه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتهدف هذه المكافأة إلى تمكين المستفيدين من قضاء وقت ممتع مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والاستمتاع بأجواء العيد.

تأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة السعودية المستمر لتحسين رفاهية المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع المجالات، وتعكس هذه المكرمة الرغبة الصادقة للحكومة في توفير فرص للمستفيدين للاحتفال بالعيد بمزيد من السعادة والراحة.

وبهذه الخطوة السخية، تجدد المملكة العربية السعودية التزامها بدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتعزيز مستوى معيشتهم، وتعبر الحكومة عن تقديرها واهتمامها بالمواطنين، وتسعى جاهدة لتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم في جميع الأوقات.

شروط صرفة مكرمة الضمان الإجتماعي

يجب على المواطن الراغب في الحصول على مكرمة الضمان الملكية الانضمام إلى نظام التأمين الاجتماعي. يجب أن يكون المستحق للمكافأة من ذوي الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية. يجب أن لا يكون المتقدم قادمًا من مراكز رعاية حكومية داخل المملكة. يجب ألا يكون المتقدم يمتلك أي أملاك عقارية أو أصول. يجب أن لا يتجاوز راتب المتقدم 3000 ريال سعودي.

عندما يتم صرف مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان، يُكرر السؤال بشكل متكرر حول موعد صرف المبلغ المالي قبل عيد الأضحى وقد تم التأكيد على أن مكرمة عيد الأضحى ستُصرف لفئات محددة من الأشخاص الذين استفادوا من الضمان الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد صرف المكرمة حتى الآن، ولم يتم الإعلان عنه بواسطة صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيتم الكشف عن جميع التفاصيل في الوقت المناسب عندما يُعلن عن موعد صرف المكرمة.

أما بالنسبة لموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للدفعة التاسعة، فقد أجابت وزارة الموارد البشرية على هذا السؤال، وأكدت أن الموعد الذي سيتم فيه صرف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي سيتم تحديده للحصول على المعاش الجديد والقديم، وأوضحت الوزارة الفئات التي ستتم صرف المبلغ لها، وشرط أن يكون المتقدم قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لصرف المبلغ.

موعد صرف المكرمة

سيتم صرفها قبل عيد ألأضحى أما بالنسبة للضمان المطور يتم صرف المبلغ المحدد اعتبارًا من اليوم الأول للشهر الميلادي، ما لم يكن ذلك اليوم عطلة رسمية في المملكة، في هذه الحالة سيتم تأجيل صرف المبلغ.

زيادة الضمان الاجتماعي لبعض الفئات

أما بالنسبة لزيادة الضمان الاجتماعي المطور في دورة يوليو، أكدت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم تقديم زيادة لبعض الأشخاص المستحقين، وتشمل الزيادة العائلات التي انتقلت من النظام القديم إلى النظام المطور، حيث ستصل زيادة معاش العائلة إلى 550 ريال سعودي، وللأفراد المستقلين قد تصل الزيادة إلى 100 ريال سعودي، كما تم اختيار فئات محددة تستحق رواتب الأثر الرجعي، سواء للأشخاص الذين تم قبول اعتراضاتهم أو للدفعات المرتجعة.

رسمياً.. صرف مكرمة ملكية قبل عيد الأضحى لجميع مستفيدي الضمان المطور في السعودية.