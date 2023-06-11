من اليوم: تسهيلات جديدة لحصول الوافدين في المملكة على الجنسية السعودية بشروط بسيطة.. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسهيلات جديدة لحصول الوافدين في المملكة على الجنسية السعودية بشروط بسيطة.. تفاصيل أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 2019، فتح باب الحصول على الجنسية السعودية، للكفاءات وأصحاب المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها المملكة وتساهم في نهضتها وتحقيق رؤية 2030 التي اعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

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