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عدن - ياسمين التهامي - إيداع فوري للمواطن والمقيم .. 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب

شركة التيسير في المملكة العربية السعودية وفرت الوقت الراهن مبلغ تمويل يصل إلى 200,000 ريال سعودي إيداع فوري في خلال يوم كامل فقط حيث بعد التأكد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة يحصل العميل المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم في المملكة على تمويل شخصي بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب الشهري لدى التيسير للتمويل في المملكة كما يمكن الحصول على التمويل بهامش ربح تنافسي وبفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر وغيرها من المزايا والخدمات المتاحة ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات التمويلية المطلوبة للحصول على برنامج التمويل الشخصي المناسب عن طريق التيسير للتمويل في أراضي السعودية.

شروط وضوابط الحصول على تمويل شخصي لدى شركة التيسير

بقية التفاصيل في الاسفل

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في الآونة الأخيرة يمكن الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بمزايا كثيرة ومنها منح التمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد مجدولة تصل إلى 5 سنوات فقط لا غير كذلك يعطى تمويل التيسير الشخصي في المملكة مطابقاً مع ترخيص اللجنة الشرعية الإسلامية ولكن للموافقة على هذا التمويل ينبغي توفير كافة الضمانات اللازمة كما يلي بالتفصيل:

• ينبغي على جميع المتقدمين المقيمين في المملكة توفير دخل شهري ثابت يساوي 7000 ريال سعودي.

• كذلك يجب توفير دخل أو راتب شهري ثابت يساوي 3800 ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم مواطن سعودي بالمملكة.

• توفير مدة خدمة داخل نطاق العمل تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير في السعودية.

• العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 19 عام لدى شركة التيسير للتمويل في المملكة.

أهم الخصائص التمويلية المتاحة لدى التيسير للتمويل

• تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء لدى شركة التيسير للتمويل.

• كذلك التمويل بهامش ربح تنافسي للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

• التمويل لدى شركة التيسير للتمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

• يمنح التمويل الشخصي بالتقسيط الشهري المرن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر لدى شركة التيسير للتمويل.

• تمويل التيسير الشخصي مطابق مع ترخيص اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

• متاح تمويل التيسير الشخصي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في أراضي السعودية.