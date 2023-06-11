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عدن - ياسمين التهامي - طالبات في السعودية يفعلن هذه الأشياء المخجله ..صدمت الملايين(شاهد)

نشر مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، وثق لحظة خروج طالبات سعوديات من إحدى الجامعات السعودية. وأظهر المقطع المثير للجدل الطالبات وهن يرتدين عباءات مفتوحة من الأسفل بشكل كبير وهو ما أثار حفيظة الكثير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقي مقطع الفيديو انتقادات واسعة من قبل رواد المواقع، حيث وصفه الكثير بالجريء، ووصفوا العباءات التي ترتديها الطالبات بالغير

بقية التفاصيل في الاسفل

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لائقة.

وقال البعض بأن هذا الفيديو لا يمثل الشعب

السعودي والمرأة السعودية بشكل عام، وهو حالة شاذة

وفي كل بلدان العالم توجد حالات شاذة لا تمثل المجتمع ككل.

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