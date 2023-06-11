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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. الموراد البشرية تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة تأخير إيداع حساب المواطن للشهر الجاري

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة تأخير إيداع حساب المواطن لهذا الشهر وسيبدأ صباح يوم الأحد الموافق 11 يونيو، وسيستمر الإيداع لمدة 3 أيام في جميع البنوك، بهدف ضمان وصول الدعم المالي لجميع المستفيدين في حساباتهم بحساب المواطن. يأتي هذا التوضيح لتصحيح المعلومات السابقة التي تشير إلى أن الإيداع سيتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويجب على المستفيدين التحقق من حساباتهم في حساب المواطن في الأيام التالية للتأكد من إيداع الدعم المالي المستحق لهم.

حقيقة تأخير إيداع حساب المواطن

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توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تأخير إيداع حساب المواطن في هذا الشهر يعود إلى عدم توافق موعد الإيداع مع إجازة نهاية الأسبوع، فعلى وفق التوضيح الجديد، سيتم إيداع الدعم في حساب المواطن يوم الأحد الذي يصادف اليوم 11 من الشهر، وستكون أيام الجمعة والسبت إجازة رسمية، حيث سيستمر الإيداع في البنوك لمدة 3 أيام أو حتى الأسبوع كحد أقصى، وذلك لضمان وصول المبالغ المالية المخصصة من الوزارة إلى جميع المستفيدين السعوديين في حساباتهم بحساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

لحساب حساب المواطن، يتم استخدام الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة، يجب على العائلة إدخال جميع البيانات الخاصة بها، بما في ذلك المعلومات عن الأفراد العائليين والتابعين، وتقديم المستندات المطلوبة والمتطلبات الأخرى، بعد ذلك ستتم عملية الحساب وسيتم عرض المبلغ المستحق لكافة أفراد الأسرة، ويجب على المتقدم أو المستفيد أن يلتزم بالشروط المتاحة للحصول على الدعم، على سبيل المثال إذا كان أحد أفراد الأسرة خارج البلاد لمدة تزيد عن 90 يومًا، قد يتم منع صرف المبالغ المالية المخصصة لهذا الفرد، لذا، ينصح المستفيدين بالتحقق من الموقع الإلكتروني لحساب المواطن والتعرف على الشروط والمتطلبات المحددة والتأكد من تقديم جميع المعلومات اللازمة لضمان الحصول على الدعم المناسب.

شروط حساب المواطن 1445

• يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك زوجة المواطنة وأبناؤها وحاملي بطاقات التنقل.

• يجب أن يكون لدى المتقدم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وتكون سارية لآخر 3 أشهر على الأقل في العام الحالي.

• يجب أن لا يكون المتقدم مسجونًا أو مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

• يجب أن تتوافق البيانات التي تم إدخالها في طلب الدعم مع البيانات الرسمية للمتقدم وأفراد أسرته.

• يجب على المتقدم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل، ويتم تحديد هذه الوثائق بناءً على حالة كل متقدم.

• يجب ألا يكون المتقدم يمتلك أصولًا أو أموالًا ذات قيمة مسجلة باسمه.