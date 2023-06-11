شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السبب

طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السببيدُعو ‏الطبيب وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، جميع الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أو الدواء بلافلاكس محاولة تقليل مقدارالزنجبيل إلى كمية أقل من واحد ‏جرام يوميا. ‏وأوضح الطبيب خالد النمر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجمع بين الأسبرين والزنجبيل”سيؤدي إلى زيادة في سيولة الدم، وقد يؤدي مع الأسبرين إلى حدوث الإنهمارالدموي”وأضاف الطبيب”إعطاء مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لمريض يعاني من التهاب عضلة القلب الفاخرقد يزيد من سوء حالته الصحية “. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : اذا كنت تأخذ الاسبرين أو البلافكس فحاول تقليل تناول الزنجبيل الى أقل من ١ جرام يومياً لأنه يزيد من سيولة الدم وقد يؤدي مع الاسبرين إلى النزيف.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.