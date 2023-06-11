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عدن - ياسمين التهامي - بأمر ملكي: إلغاء سعودة 13 مهنة.. السماح للوافدين في السعودية بالعودة للعمل فيها.. تفاصيل!

قامت الحكومة السعودية بالكشف على تساؤلات العديد من المقيمين بشأن ما هي المهن التي يسمح

للاجانب في السعودية 2023 العمل بها؟ حيث أن التساؤل هذا جاء بعد قيام المملكة بسعودة الكثير من الوظائف حيث أن المملكة تسعى بشكل مستمر إلى القيام بتطوير أسلوب الحياة وتوفير فرص عمل إلى كل المواطنين السعوديين ، حيث ان توظيف السعوديين في وطنهم يجعلهم لا يلجأون إلي الهجرة و يستقروا في بلدهم وهذا الأمر يؤدي إلي تطور ونهوض الدولة بأهلها، وكل ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة لتطوير وتحقيق رؤية 2030 م لذلك ستضل هذه المهن متاحة إلى حين توفر كادر سعودي قادر على تعبئة مكان هذه الأعمال لذلك يجب على المقيمين والأجانب استغلال هذه الفرصة أوضحت الحكومة السعودية بعد سعودة عدد كبير من الوظائف مؤخرا أبرز المهن المسموح بها للاجانب في السعودية، ومع الأهمية الكبيرة للتعرف على تلك الوظائف، فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الوظائف المسموح بها للأجانب في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم

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كالتالي:-

١.مهنة مديري المبيعات واحدة من اهم الوظائف الغير مسعودة المسموح بها للاجانب في السعودية لهذا العام 2023.

٢. كاتب الحسابات للأجانب كذلك كتابة الحسابات اصبحت وظيفة غير مسعودة اليوم فهي واحدة من أهم المهن المسموح بها للاجانب في السعودية لعام 2023 . ٣.مهنة السكرتارية السعودية : مهنة غير مسعودة ايضاً تنظم الى قائمة الغير مسعودة 2023، والخاصة المهن المسموح للأجانب العمل بها في 1444، الموافق 2023.

٤. مهنة أمين المخازن للأجانب :

هي المهنة الرابعة التي تمت سعودتها والكل يعرف مهنة امين المستودع او أمين المخازن احد اهم الوظائف في العالم، وأصبحت اليوم مهنة مسعودة ضمن وظائف السعودية.

٥. مهنة الصيدلة الغير مسعودة: هي الخامسة ايضاً من وظائف المملكة العربية السعودية الغير المسعودة مسموح بها للأجانب في عام 2023 ولأهمية وظيفة الصيدلة تم اضافتها مؤخرا هذا العام في قائمة المهن الغير مسعودة.

٦. مهنة التمريض للأجانب في السعودية: أحد أهم الوظائف الرائجة لغير السعوديين (الأجانب) هي التمريض حيث أصبحت مهنة التمريض واحدة من اهم المهن الغير مسعودة مسموح بها للاجانب في السعودية سنة 2023.وهي تحتل ايضاً نسبة كبيرة من نسبة التوظيف في المملكة العربية السعودية للأجانب غير السعوديين، وهي كذلك من الوظائف الأجنبية والمرغوبة اليوم لجميع أبناء السعودية بمكتب العمل بالمملكة.

. مهن المحاسبة (وظائف غير مسعودة) : المحاسبة هي وظيفة اخرى غير مسعودة تنظم الى قائمة المهن المسموح للأجانب العمل بها في السعودية عند العودة من بلدهم الى المملكة في تاريخ 1444، والموافق لعامنا 2023. ٨. مهن بائعي المحلات السعودية: لاتختلف اهمية المهنة الغير المسعودة

: بائعي المحلات التجارية في السعودية عن باقي المهن والوظائف المسموح للاجانب العمل بها و التي لاغنى عنها في السعودية في عامنا الحالي 2023.

لذلك تم الغاء سعودتها ضمن القائمة وأصبحت وظيفة غير مسعودة وأيضا مهنة مسموح للأجانب العمل بها سنة 2023.٩. مهن مندوبي المشتريات : تم الغاء سعودة هذه الوظيفة ” مهنة مندوب المشتريات” كذلك ضمن القائمة المهنية المسموح بها للاجانب في السعودية، واصبحت واحدة من اهم الوظائف الغير مسعودة يمكن للأجانب العمل فيها بالمملكة، والتقديم عليها في مكتب العمل السعودي.

١٠.مهن مديري الحسابات :مهنة هامة ايضاً تنظم الى قائمة الوظائف الغير المسعودة في المملكة لعام 2023 لتصبح واحدة من اهم المهن المسموحة للاجانب في السعودية.

١١. مهن مندوبي المبيعات : مندوبي المبيعات هي الوظيفة رقم ١١ الغير مسعودة في المملكة بمكتب العمل السعودي للاجانب عام 2023

حيث تمت اضافة الوظيفة مندوب مبيعات إلى قائمة المهن المسموح بها للاجانب في السعودية هذا العام.

١٢. مهنة سكرتارية الطب :

تم الغاء سعودتها ايضاً في المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من اهم المهن المسموح بها للأجانب واضافتها الى قائمة الوظائف الغير مسعودة لعام 2023 في وزارة و مكتب العمل بالمملكة

١٣. وظيفة السكرتارية التنفيذية :قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض من الوظائف المسعودة، وهي عبارة عن وظائف كان مسموح للأجانب العمل فيها، ولكن قامت الحكومة بسعودتها وجعلها متاحة إلي المواطنين السعوديين فقط، وفيما يلي توضيح إلي أهم الوظائف السعودة في السعودية، موضحا إليكم كالتالي موظف الأمن مسؤول علاقات حكوميه مدير شؤون العاملين مدير شؤون الموظفين مدير الموارد البشرية محاسب حكومي موظفي الجمارك كاتب شكاوى كاتب شؤون الموظفين كاتب شؤون الأفراد كاتب الإستقبال العام كاتب استقبال فندقي كاتب استقبال المرضى المهن الخاصة بقطاع التعليم مهن قطاع المحاماة.