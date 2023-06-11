شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامي سعودي شهير يضهر بصورة جريئة حاطط راسه بين فخذي ملكة جمال كرواتيا السابقة..ويخاطب فتيات السعودية عندكم زي كذا ؟ لن يمر دون عقاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعل الإعلامي السعودي، ابراهيم الفريان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة التقطها مع ملكة جمال كرواتيا السابقة، ايفانا نول، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ناديي مانستشر سيتي وإنتر ميلان.

وكانت ملكة الجمال الكرواتية السابقة قد نشرت صورا لها على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام خلال حضورها المباراة النهائية بالإضافة إلى سلسلة مقاطع فيديو عبر خاصية “الستوري”

.الصورة نشرها الإعلامي السعودي على صفحته المعرفة على تويتر، قائلا بتعليق: “الله يغربلها يا ساتر”، لتناول أكثر من 4 ملايين مشاهدة قبل أن يقوم بحذفها.وسجّل رودريغو هدف فريق “السيتيسينز” الوحيد عند الدقيقة 68 عبر تسديدة هزّت شباك المنافس، ليكون صاحب أول هدف للنادي الإنجليزي في المشهد الختامي من مسابقة (تشامبيونزليغ)، وعاشر لاعب إسباني يسجّل في هذا الدور، وفقاً لموقع “أوبتا” المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وفاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلّبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب “أتاتورك الأولمبي”

.ونجح نادي مانشستر سيتي بحصد لقب المسابقة الأوروبية للمرة الأولى على مر التاريخ.