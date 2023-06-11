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عدن - ياسمين التهامي - خبر يفرح المسلمين والعرب تعلن السعودية عن تاشيرة دخول جديدة تحصل عليها الان

: أعلنت المديرية العامة للجوازات بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ. و

أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لخدمة زوار الحرمين الشريفين، من خلال : إصدار خدمات من شأنها تسهيل إجراءات الحج والعمرة خبر يفرح المسلمين والعرب تعلن السعودية عن تاشيرة دخول جديدة تحصل عليها الان

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