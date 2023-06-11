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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً: إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2023 والفئات المعفاة (هذه هي المستندات المطلوبة)

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية بطاقات خاصة يمكن لفئة معينة من الوافدين الحصول عليها والتمتع بالمزايا الكثيرة التي يحصل عليها حامل هذه البطاقة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على هذه البطاقة والفئة التي يمكنها الحصول عليها، والمزايا التي يحصل عليها حامل هذه البطاقة.

بطاقة جديدة لهذه الفئة من الوافدين

أصدرت الجوازات السعودية بطاقة خاصة بهذه الفئة من الوافدين، وهم القبائل النازحة، وهذه القبائل هي التي تدخل إلى المملكة من البلاد المجاورة، وتساعد هذه البطاقة في تقنين أوضاع أفراد هذه القبائل كي يتمكنوا من الاستفادة من العديد من الخدمات الحكومية التي تقدمها المملكة مثل الدراسة أو العمل، وغيرها من الخدمات.

بقية التفاصيل في الاسفل

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مميزات البطاقة

وفرت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المميزات التي يمكن للشخص حامل بطاقة القبائل النازحة الجديدة بالمملكة أن يستفيد منها، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم أهم هذه المميزات:

• يمكن لحامل البطاقة أن يتنقل داخل حدود المملكة وكذلك يمكنه العمل كمغترب.

• يمكن لحامل البطاقة أيضا الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المملكة.

• تساعد البطاقة أيضا في تسهيل العديد من المعاملات لدى الجهات الرسمية التابعة لحكومة المملكة.

• يمكن أيضا من خلال البطاقة أن يتم التقديم في المدارس والجامعات.

وتعتبر بطاقة القبائل النازحة بمثابة وثيقة قانونية تسهل لحاملها إنجاز المعاملات الحكومية وتوفر لهم العديد من المميزات التي تجعل معاملتهم حكوميا تشبه معاملة المواطنين السعوديين، وذلك رغم أن إجراءاتها تجعلها مثل الإقامة التي يتم منحها للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تعلن المديرية العامة للجوازات المزيد من الخدمات للقبائل النازحة، وسوف نخبركم بها بمجرد صدور قرارات رسمية بشأنها.

شروط تجنيس القبائل النازحة في السعودية

أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الشروط المطلوب توافرها للحصول أحد أفراد القبائل النازحة على جنسية المملكة العربية السعودية، ونوضح لكم أبرز هذه الشروط في النقاط التالية:

– يجب أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية من مواليد المملكة العربية السعودية. – يجب كذلك أن يكون أبوي المتقدم من مواليد المملكة. – يجب أن تكون والدة المتقدم حاملة لجنسية المملكة العربية السعودية. – يشترط كذلك أن يكون من المقيمين داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات متواصلة دون خروج. – يجب أيضا أن يكون المتقدم من المتحدثين باللغة العربية واللهجة السعودية. – يحصل الأطفال اللقطاء أيضا على جنسية المملكة.