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عدن - ياسمين التهامي - جورجينا تتحدى السعوديين بصور جريئة وترد على شائعات انفصالها عن رونالدو

أعادت عارضة الازياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز شريكة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو نشر صورة جديدة لها مرتدية الصليب مرة أخرى بعد أن تسبّبت صورة سابقة لها بإثارة حالة من الاستياء بين السعوديين الذين اتهموهها بعدم احترام مشاعرهم من خلال نشرها صورة لها تبرز من خلالها الصليب. وقبل أيام نشرت جورجينا عبر “انستغرام” صورةً لها مرتديةً قلادة الصليب التي لا يمكن تحديد إن كان مصنوعاً من الفضة أو الذهب الأبيض، وأرفقتها بتعليق: “الله يحفظ من يثق به”

وذلك بعد انتشار واسع لشائعات وجود أزمة بينها وبين رونالدو.

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من السعوديين مرة أخرى وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجّهت لها من متابعيها السعوديين والعرب حينها، فإنّ جورجينا لم تُلقِ بالاً لمثل هذا الهجوم، لتصرّ على إعادة نشر صورة مماثلة أكثر سخونة واستفزازاً. وعبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام، نشرت “جورجينا” صورة لها وهي مرتدية قلادة جديدة بشعار الصليب المرصع بالألماس.

ويبدو أن العارضة الأرجنتينية قامت بنشر صورتها الجديدة بالصليب في إطار حملة إعلامية لماركة المجوهرات الإيطالية الشهيرة باسكوالي بروني. يشار إلى أنّ الشائعات كانت قد طاردت العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وشريكها البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، حول وجود أزمة في علاقتهما. و

العديد من وسائل الإعلام عن وجودَ مسافة كبيرة بين عارضة الأزياء جورجينا وشريكها ولاعب نادي النصر رونالدو، الذي لا يتباهى على مواقع التواصل الاجتماعي بحبهما كما كان من قبل. جورجينا ترد على الشائعات ولم تمرّ أيام قليلة، حتى عبّرت جورجينا عن امتعاضها مما يتم تداوله، وانتقدت جميع الشائعات التي تروج لوجود أزمة بين الثنائي الشهير.

جورجينا صورة للسماء ليلاً مع كلمات من أغنية “If I Die” للمغني الأمريكي روميو سانتوس. وذلك عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وكتبت جورجينا: “الحسد يولّد الإشاعة، وبعدها ينتشر القيل والقال، والأحمق من يصدق ذلك”. جورجينا تتحدى السعوديين بصور جريئة وترد على شائعات انفصالها عن رونالدو