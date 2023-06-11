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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تكسر حاجز الحياء وتخلع زوجها لهذا السبب الغير اخلاقي.. وما حدث ذلك صدم الجميع!!

انتقد الكاتب صالح عبدالعزيز الكريم، عادة بعض النساء في تناول الشيشة أو المعسل، قائلًا في مقال نشره بـ "المدينة"، أن من أشد المناظر غير المقبولة في المجتمع أن تشاهد امرأة ذات تمتد يدها الى مبسم الشيشة ليعبث بمبسمها

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تخلع زوجها من أجل تعديل مزاجها !

وأشار الكاتب في المقال بعنوان " تخلع زوجها من أجل تعديل مزاجها!!"، إلى حال الزوجة عندما يكون مزاجها معسل أو شيشة، قائلًا: لا يمكن أن نصدق أن زوجة تساوم زوجها على شيشة أو معسل وتخلعه من أجل أنه فقط طلب منها أن تترك المعسل فالمعسل عندها كيف، والكيف لا يقف دونه أحد ولا حتى زوجها.

إدخال الشيشة البيت بعد الزواج بـ سنة

وذكر الكاتب أن صديق له أخبره أن ابنه بعد زواجه بسنة بدأت زوجته بإدخال الشيشة البيت فصبر عليها أشهراً وطلب منها أن تتركها أو أن تتعاطاها خارج البيت إلا أنها رفضت وطلبت الطلاق فطلقها.

هل تشيش أم لا ؟

وقال الكاتب، إنه عند التقدم لخطبة أي فتاة السؤال عنها هل هي تشيش أم لا؟ لأن في ذلك سلامة من الطلاق أو الخلع، وهناك من أعرفه تبقى على (عقد قرانه) أسبوع واكتشف أن عروسته مشيشة فامتنع عن إكمال مشروع الزواج.