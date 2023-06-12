لحج.. وقفة تطالب بوقف البسط على أراضي "الفاروق السكنية" من قبل قيادات بالانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر عشرات المواطنين، اليوم الأحد، للمطالبة بوقف البسط على الأراضي، والإفراج عن قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وطالبت الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام ديوان محافظة لحج، السلطة المحلية والأمنية بوقف التصرف بأراضي جمعية الفاروق السكنية والاحتكام للقضاء.



كما طالب المحتجون بالإفراج عن "ناجي الكربي" رئيس فرع المجلس الانتقالي في مديرية حالمين وعضو جمعية الفاروق السكنية المختطف لدى قوات المجلس الانتقالي منذ أكثر من أسبوع.



وقالت مصادر لـ"يمن شباب نت"، إن قوات المجلس الانتقالي كانت قد اختطفت الكربي وعدد من زملائه في الجمعية السكنية على خلفية رفضهم عمليات بسط على أرضية الجمعية من قبل نافذين في المجلس الانتقالي.



وسبق أن تعرض الكربي للتهديد من قبل نافذين في المجلس الانتقالي الانفصالي بعد رفضه البسط على أرض جمعية الفاروق الواقعة في مديرية تبن مركز محافظة لحج، ك قبل أن يتعرض للاختطاف مع زملائه واستمرار البسط والبناء على أرضهم، وفق المصادر.



يأتي ذلك في ظل توسع عمليات البسط والاستيلاء بالقوة على الأراضي والعقارات في المناطق الخاضعة لقوات الانتقالي لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن.

