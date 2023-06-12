مليشيا الحوثي تخطف سفينة شحن تجارية في موانئ الحديدة بعد تفريغ حمولتها



تواصل مليشيا الحوثي خطف سفينة شحن في موانئ الحديدة بعد أيام من تفريغ حمولتها، في الحديدة (غربي اليمن).



وتظهر بيانات مؤسسة البحر الأحمر المشغلة لموانئ الحديدة أن مليشيا الحوثي تواصل خطف سفينة تابعة لشركة شحن ملاحية يمنية منذ الرابع من الشهر الجاري.



والسفينة المخطوفة في موانئ الحديدة تسمى RINA تابعة لشركة سبأ العالمية للملاحة.



وكانت السفينة قد وصلت إلى موانئ الحديدة قبل أكثر من 20 يوما، وأفرغت حمولتها بعد أسبوعين من وصولها، وكان على متنها 5771 طنا من الحديد.



وتزعم مليشيا الحوثي أنها تحتجز السفينة في غاطس الميناء بعد التفريغ بسبب أمر قضائي.



واطلع يمن شباب نت على وثائق تثبت احتجاز الحوثي عدد من السفن التي تتعامل مع موانئ الحديدة خلال الفترة الماضية.

وتشن مليشيا الحوثي حربا واسعة على القطاع الخاص منذ أشهر كثفت من حدته منذ نهاية مايو الماضي.



واتهم الاتحاد العام للغرف التجارية مليشيا الحوثي بحجز البضائع في المنافذ الجمركية أسابيع طويلة تكبد التجار خسائر فادحة.