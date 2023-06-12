شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جريمة جديدة تهز السعودية... والسلطات تتحرك بعد أمر ملكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرا بحق سعودي، أقدم على قتل والده في الرياض، تحت تأثير المسكر والحبوب المحظورة. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الخميس، بيانا قالت فيه إن "الجاني زيد بن مطلق بن جمل العتيبي، قام بضرب والده بيديه وقدميه وبأداة راضة (عكاز حديدي) في أنحاء متفرقة من جسده وتكرار الضرب، مما أدى لوفاته".

وأضاف البيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه تهمة ارتكابه جريمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

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