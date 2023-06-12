عدن.. توجيهات بتوقيف واحتجاز مسؤول أمني في الانتقالي وطاقمه على خلفية تعذيب محتجز حتى الموت

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) بتوقيف واحتجاز مسؤول أمني في الانتقالي وجميع أفراده على خلفية وفاة محتجز بداخل زنازين أحد أقسام الشرطة في المدينة.



وحسب مذكرة من مدير إدارة البحث الجنائي إلى مدير عام أمن عدن، فإن وكيل نيابة الأمن والبحث، وجه بتوقيف واحتجاز مدير قسم العريش "ماهر عكاش" والضابط المناوب "عيدروس طه" والجندي "أمير سالم" وكذا جميع أفراد الشرطة في واقعة وفاة المحتجز (محرم فؤاد الدرملي).



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت" إن (الدرملي) هو نجل ضابط في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن.



وأضافت المصادر أن الشاب "محرم" احتجز في الشرطة على ذمة قضية جنائية الا انه توفي ووجدت عليه آثار تعذيب واضحة.



ووثقت تقارير حقوقية وفاة عدداً من المحتجزين خلال السنوات الماضية، داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن دون أن يتم التحقيق ومحاسبة مرتكبي هذه التجاوزات.