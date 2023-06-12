[ الفوضى الأمنية.. مقتل وإصابة خمسة أشخاص في حادثتين منفصلتين بشبوة ]

قتل جندي وطفلتين، وأصيب امرأتين، بحادثين منفصلين في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن عنصرا في قوات الانتقالي يُدعى "منصور محسن بن ضباب" قتل بانفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته خلال تواجده قرب منزله في مديرية جردان، مساء أمس الأحد.



وأضافت أنه تم إسعاف بن ضباب الا أنه توفي قبل الوصول للمركز الصحي بالمديرية.



في السياق، قتلت طفلتين وأصيبت امرأتين بجروح متفاوتة بانفجار قنبلة يدوية رمى بها مسلح على سطح منزلهم بمنطقة الشعبة بمديرية الصعيد شرق عتق مركز المحافظة.



وأوضحت مصادر محلية أن الحادثة جاءت على خلفية خلاف نشب بين الجاني وبين صاحب المنزل الذي تربطه به علاقة أسرية.



وشهدت محافظة شبوة خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عدد الحوادث الجنائية في ظل عجز قوات المجلس الانتقالي عن ضبط أمن مديريات المحافظة.

