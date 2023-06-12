شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل يجوز للأم دخول منزل ابنها وزوجته دون استئذان؟.. داعية سعودي يصدم الجميع بالإجابة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم دخول الأم بيت ابنها وزوجته دون استئذان. وذكر أنه لا يجوز دخول الأفراد بما في ذلك الأم أن تدخل بيوت الآخرين دون استئذان، وذلك بحسب ما ذكره خلال في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة. وأكد أن الاستئذان فيه فوائد عظيمة منها ستر العورة لأهل البيت، وتجنب المشاكل التي قد تنشأ نتيجة عدم الاستئذان..

كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز للأم دخول منزل ابنها وزوجته دون استئذان؟.. داعية سعودي يصدم الجميع بالإجابة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.