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عدن - ياسمين التهامي - "يختفي تماما في شهر" طبيب سعودي يكشف عن وصفة طبيعية تعالج سرطان المعدة والقولون والبنكرياس

كشف طبيب مختص، عن وصفة طبيعية، تساعد في علاج أنواع مختلفة من السرطان أهمها سرطان المعدة والقولون والبنكرياس.

وأوضح الطبيب ويُدعى جودة عواد في مقطع فيديو متداول على تطبيق "تيك توك"، أن هذه الوصفة مكونة من 4 خضروات طازجة.

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وأفاد أن مكونات هذا العصير، عبارة عن، كرفس أخضر وبقدونس اخضر وجزر وكزبرة خضراء، وبصل أخضر أو عادي ويتم خلطها سويًا، وتناول نصف كوب منها أو كوب كامل صباحًا ومساءًا لمدة شهر وبعدها يختفي السرطان تمامًا، حسب قوله.