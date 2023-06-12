شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور للفتاة السعودية ليلة زفافها على الوليد بن طلال.. فاتنة ومثيرة وجسمها صاروخ _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت مواقع اخبارية تناول حفل زواج الأمير السعودي الوليد بن طلال من أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل ، وهي الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى الأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل التي انفصل عنها لأسباب مبهمة .

ويعد الأمير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية.

أما أميرة الطويل​ فهي سيدة أعمال سعودية تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأميركية. ولدت أميرة بنت عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 درست مراحلها المبكرة في مدارس رياض نجد الأهلية، والمرحلة الجامعية في جامعة نيو هيفن الأميركية وتحمل شهادة في إدارة الأعمال.

زواجها وطلاقها

تزوجت الأمير الوليد بن طلال عام 2008 من أميرة الطويل وكانت آخر زوجاته. وبعد مرور خمس سنوات، نشرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية خبر الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الأمير الوليد اتفقت مع زوجها على الإنفصال بطريقة ودية مع المحافظة على علاقة طيبة بينهما في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013. وذكرت مصادر أخرى إلى أن أميرة هي التي طلبت الطلاق بسبب إصرار الأمير الوليد على عدم إنجاب أطفال منها. يذكر أن الأمير لم ينجب إلا من زوجته الأولى الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز وقد رزقا بولدين هما خالد وريم. الوليد بن طلال طالما عبّر عن تقديره ودعمه لما تقوم به الطويل، فوصفها بـ”الوجه المشرّف للمملكة”.