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عدن - ياسمين التهامي - ارامكو السعودية تعلن رسمياً عن زيادة اسعار الغاز لشهر يونيو.. وهنا الاسعار الجديدة

قبل موعد عيد الاضحى من كل عام يحدث في اغلب البلدان العربية ان يرتفع أسعار الغاز لكن الغريب ان تظهر مثل هكذا حالات لدى ارامكو السعودية 2023، تابعو بوابة الخليج حتى تتعرفو على اسعار الغاز وآخر التطورات التي ستحدث في أسعار الغاز داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك العوامل التي تسبب ارتفاعه و انخفاضه على المستوى المحلي والعالمي.

أسعار أسطوانات الغاز في المملكة

واستيفاءًا لحديثنا عن أسعار البنزين ارامكو السعودية، نوضح لكم الآن أسعار تعبئة أسطوانات الغاز الطبيعي في المملكة السعودية وهي كالآتي:

يتم تعبئة أسطوانة الغاز العادية بدون إضافة ضريبة أو نقل بسعر 18.5 ريال سعودي.

يبلغ سعر تعبئتها بعد إضافة الضريبة والنقل حوالي 35 ريال سعودي.

إضافة على ذلك يبلغ سعر تعبئة أسطوانة الغاز كبيرة الحجم حوالي 40 ريال سعودي.

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار البنزين

هناك بعض العوامل التي يعتمد عليها سعر البنزين سواء بالارتفاع أو الانخفاض في جميع دول العالم، سوف نوضحها لكم كما يلي:

تعتمد أسعار البنزين ارامكو السعودية على أسعار النفط العالمية، ففي حال إذا ارتفعت الأسعار العالمية سوف ترتفع أسعار البنزين.

بينما في حال إذا انخفضت الأسعار العالمية للنفط سوف تنخفض أسعار البنزين.

ارتفاع أسعار عملية تكرير البترول يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين، والعكس في حال إذا انخفضت أسعار عملية تكرير البترول فسوف تنخفض أسعار البنزين.

إضافة على ذلك الارتفاع والانخفاض الذي يحدث في العملات المحلية والعالمية، يؤثر بشكل كبير على أسعار البنزين.

أرامكو السعودية 2023

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

تعقد شركة أرامكو السعودية اجتماعًا شهريًا في العاشر من كل شهر، وذلك لتحديد أسعار البنزين الجديدة سواء كانت بالارتفاع أو الانخفاض أم أنها ستظل ثابتة كما هي، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في يوم العاشر من يونيو الجاري في حال وجود أي ارتفاع في سعر البنزين.

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فقد أعلنت الشركة عن ارتفاع ملحوظ في سعر كلًا من بنزين 92 وكذلك بنزين 95 بداية من يوم العاشر من شهر يونيو الجاري، حيث كان سعر لتر بنزين 92 من قبل 0.67 ريال سعودي، بينما كان سعر لتر بنزين 95 حوالي 0.82 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أنه سيرتفع هذا الشهر على حسب ما صرحت عنه شركة أرامكو السعودية.

أسئلة شائعة حول اسعار البنزين أرامكو السعودية يونيو 2023

من هو صاحب شركة أرامكو السعودية؟

شركة أرامكو تعتبر من أكبر الشركات في العالم، حيث أن مقرها في المملكة العربية السعودية، فهي من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، كما أنها تعتبر الشركة المتحكمة في أسعار البنزين، ويعمل بها طاقم مميز من المهندسين يترأسهم المهندس أمين حسن.