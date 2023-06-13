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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 13 - 6 - 2023 التحديث الصباحي

سعر الذهب في السعودية اليوم تُمثل اسعار الذهب اليوم في السعودية ضرورة معرفة للكثير من المواطنين في المملكة سواء أكان الهدف من الانتفاع بالذهب هو ارتدائه أو تخزينه بغرض الاحتفاظ بالمال أو الإستثمار، لهذا يمكنكم دائمًا من خلال هذه الصفحة على موقع بالتفصيل المتابعة المباشرة لأحدث اسعار الذهب في السعودية بتحديث مستمر على مدار اليوم سواء كان للسعر العالمي المباشر للأونصة والأعيرة بداية من عيار 24 إلى عيار 10 أو اسعار البيع والشراء داخل المحلات والمتاجر السعودية بعد الضريبة التي يهتم بمعرفتها كل المقبلين على الشراء. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار الذهب عيار 24 235.98 $62.92 الذهب عيار 22 216.32 $57.68 الذهب عيار 21 206.49 $55.06 الذهب عيار 18 176.99 $47.19 الذهب عيار 14 137.66 $36.71 الذهب عيار 12 117.99 $31.46 الذهب عيار 10 98.33 $26.22 أونصة الذهب 7,339.12 $1,956.95 أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الوحدات شراء جديد بيع مستعمل عيار 22 253.09 211.34 عيار 21 243.66 201.74 عيار 18 221.24 172.92 تحدثنا بالتفصيل عن: أسعار الذهب عالميا مباشر. سعر سبيكة الذهب في السعودية الوزن السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة 1 جرام 325.65 $86.83 سبيكة 2.5 جرام 740.39 $197.41 سبيكة 5 جرام 1,380.48 $368.08 سبيكة 10 جرام 2,642.98 $704.70 سبيكة 20 جرام 5,144.36 $1,371.66 سبيكة 50 جرام 12,624.93 $3,366.22 سبيكة 100 جرام 24,895.89 $6,638.06 سبيكة 250 جرام 62,121.74 $16,563.69 سبيكة نصف كيلو 124,007.49 $33,064.46 سبيكة 1 كيلو 245,419.20 $65,436.80 سبيكة 10 تولة 28,973.58 $7,725.30 سبيكة نصف أونصة 3,999.74 $1,066.47 سبيكة 1 أونصة 7,889.40 $2,103.57 جنيه 8 جرام عيار 22 1,922.65 $512.66 جنيه 8 جرام عيار 21 1,820.42 $485.41

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