تغذيها مليشيا الحوثي.. اندلاع مواجهات قبلية في نزاع على أراضي باليُتمة شمالي الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص في مواجهات قبلية تغذيها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات مسلحة اندلعت (الاثنين) بين قبيلتي " آل مهدي"، و "آل ساهيه" في منطقة اليُتمة بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.



وأوضح المصدر أن الاشتباكات التي اندلعت على إثر خلافات على أراض متنازع عليها، تغذيها مليشيات ‎الحوثي، وذلك ضمن مخططاتها لبث الفرقة والنزاع في مكونات قبائل "دهم".



وأشار المصدر أن الاشتباكات التي استمرت لساعات قتل فيها شخص يُدعى "محمد غفيصه العكيمي".



وتعمد مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سنوات، إلى بث الشقاق والفرقة بين أبناء القبائل وتغذية النزاعات والثارات القبلية فيما بينهم، وذلك في إطار مساعيها لإحكام سيطرتها على المحافظة الحدودية مع السعودية.

