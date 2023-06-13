شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والمفاجأة في مرتبة بنات اليمن والسعودية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والمفاجأة في مرتبة بنات اليمن والسعودية.. شاهد

صنف الموقع الأمريكي الشهير، رانكر، السوريات في المركز الأول كـ أجمل نساء المنطقة العربية.حين تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط، ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس ، ثم جاءت الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والعراق تشارك مع الأردن على المركز الثامن.

فيما جاءت كل من ليبيا واليمن والسعودية والسودان والبحرين بمراكز متتالية ، بينما كانت موريتانيا وقطر والكويت والامارات والصومال وعُمان بالمراكز الأخيرة.

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وعلى مستوى العالم جاءت الدول العربية سوريا بالمركز 31 و وتونس 36 والمغرب بالمركز 39 من أصل 160 دولة تم تصنيفها بالقائمة.

يذكر أن التصنيف يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء ، ووفقا لتصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء في المنطقة العربية ، والوجوه النسائية الجميلة الأكثر انتشارا ، ثم يتم احتساب آراء الجمهور والمختصين “بالمرأة والجمال” بشرط عدم اختيار البلد الذي تنتمي له، وفقا لوسائل إعلام أردنية.