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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة للمغتربين...اعفاء العاملين في هذه المهن من رسوم تجديد الاقامة في السعودية

تحقيقًا للأوامر الملكية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وجذب المواهب الوافدة، قدمت السعودية خبرًا يملأ القلوب بالبهجة والسرور، وفي إعلان هام صدر عن جهات الاختصاص، أكدت الجوازات السعودية عن إعفاء جميع المغتربين من رسوم تجديد الإقامة، هذا الإعفاء يشمل جميع العاملين في مختلف المهن، مما يعد خبرًا مبهجًا يحمل الكثير من المزايا والتسهيلات للمقيمين في المملكة. الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعوديةv بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : تم تحديد الرسوم المعفاة منها لكل فئة من العمالة الوافدة ومن هذه الفئات مايلي: العمالة المنزلية ستكون معفاة من رسم تجديد الإقامة بقيمة 600 ريال سعودي. السائقين الخاصين والعمالة لدى المنشآت يتم اعفاء السائقين والعمالة لدى المنشآت بقيمة 600 ريال سعودي، وذلك لمدة عام واحد. العمالة الزراعية بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم تجديد الإقامة للعمالة الزراعية بقيمة 600 ريال سعودي أيضًا. من الجدير بالذكر أن الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة لا يقتصر على العاملين فقط، بل يشمل أيضًا الفئات المعفاة من رسوم التجديد وشروط التمتع بهذا العفو. تتضمن هذه الخطوة الجديدة من السعودية مجموعة واسعة من الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة، إلى جانب العمالة المنزلية والعمالة الزراعية والسائقين الخاصين، تشمل الفئات الأخرى التالية: .١ العمالة المهنية والفنية: تشمل الفنيين والمهندسين والمبرمجين والفنانين والعاملين في المجال الصحي والتعليمي والتقني، وغيرهم. .٢ العمالة المؤهلة: تشمل العمالة ذات الكفاءات المهنية والتقنية المطلوبة في العديد من القطاعات مثل البناء والنقل والخدمات والتجارة والصناعة. .٣ العمالة الإدارية: تشمل الموظفين والمسؤولين الإداريين في الشركات والمؤسسات والمنظمات. .٤ العمالة العلمية والأكاديمية: تشمل الأساتذة والباحثين والمدرسين والمحاضرين والطلاب الدارسين في الجامعات والمراكز البحثية. .٥ العمالة الطبية: تشمل الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين الطبيين. شروطً الحصول على اعفاء رسوم تجديد الإقامة أن يكون المقيم قد سدد جميع الرسوم السابقة المستحقة عليه. أن تكون إقامته سارية المفعول ولا تعاني من أي مخالفات قانونية. أن يكون المقيم يعمل في منشأة مسجلة ومستوفية للشروط القانونية. يجب على المقيمين الذين يستوفون هذه الشروط أن يقدموا طلبات تجديد الإقامة وتسديد رسوم الخدمات المرتبطة بها كالعادة، وسيتم استثناءهم من دفع رسوم تجديد الإقامة نفس

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