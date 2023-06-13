شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الفيديو الذي قلب الإمارات رأساً على عقب..لن تتوقع ماالذي فعله بهذه الفتاة المراهقة في مكان عام ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلامي إماراتي وصفه النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالفيديو الوقح بعد نشر بعض الصور لفتاة مراهقة في مكان عام وكانت في أوضاع حميمية إعتبروها مخلة بالآداب و الدين. وعدم إحترام لا لحرمة زوجته ولا لحجابها على الأقل.

ويبدو أن النشطاء لم يشاهدوا صور المثل الأعلى لهم وهو ولي عهد أبوظبي في أحدى بارات دبي. عندما زارها مع ولي عهد السعودية العام الماضي. وظهر بها مع فتيات مراهقات ليل بأوضاع مخلة.

وأثار الإعلامي الإماراتي احمد خميس ​ضجةً واسعة على منصات التواصل، عندما نشر صورةٍ له مع زوجته الإعلامية مشاعل الشجي.

وظهر “خميس” وهو يحتضن زوجته “الشحي”. وعلق على الصورة كما لسع الدبور ما نصه: “باقي اسبوع على يوم ميلادي شو الهدية الي يمكن تهديها لـ شخص عزيز عـ قلبك”.

الصورة التي نشرها “خميس” قابلها متابعون بتعليقات عبّروا فيها عن استيائهم. معتبرين أن على الثنائي احترام حجاب الزوجة وعدم نشر صور حميمة. و يذكر ان أحمد خميس وزوجته انفصلا لفترة شهرين ثم عادا فتصالحا. ويعمد الثنائي الى إثارة الجدل بصورهما على مواقع التواصل الإجتماعيّ .

الصورة التي نشرها إعلامي إماراتي وأثارت ضجة