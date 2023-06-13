شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زيدان: أحلم بفرنسا.. ولهذا عدت للريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتقد زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد، أنه من المنطقي التفكير في قيادة منتخب فرنسا يومًا ما، بعد أن كان لاعبًا للديوك لفترة طويلة.

وكان يُنظر للفائز بكأس العالم 1998 باعتباره خليفة المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب.

وبعد هزيمة فرنسا في نهائي مونديال 2022، ارتبط اسم زيدان بقيادة المنتخب، لكنه جرى دحض تلك الشائعات بتجديد عقد ديشامب حتى يونيو/حزيران 2026.

ومع ذلك، لم يستبعد المدرب البالغ من العمر 50 عامًا إمكانية تولي قيادة المنتخب الفرنسي في المستقبل، مؤكدًا أن "الوقت الحالي ليس مناسبا".

وقال زيدان، في تصريحات أبرزتها شبكة "جول" العالمية: "قلت في كثير من الأحيان إنه عندما تعرف منتخب فرنسا كلاعب، وتصبح مدربًا، فمن المنطقي التفكير في قيادته، لكن الآن ليس الوقت المناسب".

وأضاف: "عندما كنت في كان، أردت الذهاب لبوردو، ثم يوفنتوس ومدريد؛ لأنه كل مرة كانت التجربة مختلفة وأقوى. إننا نسمي ذلك الطموح. لقد كنت دائمًا طموحًا وآمنت بنفسي دائمًا. أنا مندفع".

وتابع: "أنا لا أخطط لشيء بشكل عام، أفعل ما أشعر به. بالنسبة للتوقف الأول في مدريد، قدمت موسمين ونصف وفزنا بالكثير من الأشياء وكنت بحاجة حقًا للتنفس".

وواصل: "بعد 8 أشهر، وبعد فترة توقف كانت مفيدة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، اتصل بي الرئيس وعدت مرة أخرى على الفور".

وختم: "كان بإمكاني أن أقول لنفسي (لقد فعلت ما فعلت.. لماذا تعيدونني؟ لماذا تأخذ هذه المخاطرة بعدم النجاح؟) لكنني لا أحسب كل ذلك، أفعل الأمور بشكل غريزي"..