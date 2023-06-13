واشنطن: ليندركينج توجه إلى السعودية لدفع الجهود لتوسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سافر إلى المملكة العربية السعودية في 12 يونيو / حزيران لدفع الجهود لتوسيع الفوائد المستمرة للهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.



وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن".



وأضاف البيان، "تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وتمكين اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم.



وتابع: "أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، سيلتقي ليندركينغ مع مسؤولين يمنيين وسعوديين إلى جانب شركاء دوليين لمناقشة جهودهم المنسقة لدفع المحادثات الجارية".



كما سيتابع المبعوث الخاص المناقشات التي أجراها الوزير بلينكين ونظرائه في المنطقة ويناقش التقدم الأخير في العملية التي تدعمها الولايات المتحدة لتجنب تسرب النفط الكارثي من ناقلة صافر، وفق البيان.

