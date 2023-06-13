شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أن أعلنت توبتها من داخل المسجد النبوي.. الفنانة السعودية الجميلة ونجمة مسلسل “طاش ماطاش” تصدم الجمهور و تقلع الحجاب من جديد وتظهر بملابس جريئة جداً _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة السعودية، ونجمة مسلسل “طاش ما طاش” نيرمين محسن، جمهورها مؤخراً بتراجعها عن قرار ارتداء الحجاب الذي سبق أن اتخذته قبل عامين، وظهرت بإطلالة جديدة بدون حجاب، وهو ما تسبب في حالة من الانقسام بين جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة نيرمين قد غابت لفترة وابتعدت عن التصوير والظهور، لتعود بعدها وتعلن ارتدائها الحجاب، وقالت: “حببت الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين”، مؤكدة ان هذا قرارها دون تدخل احد، كما انها ادت مناسك العمرة وأعلنت توبتها.

وأكدت انها قبل أن ترجع الرياض ستعلن من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قررت ارتداء الحجاب، وأضافت: “أسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة”، وأشارت أن الله عز وجل ألهمها ارتداء الحجاب خلال تواجدها في المسجد النبوي الشريف فهو يعلم حبها له وتعلقها به منذ صغرها.

نيرمين محسن تخلع الحجاب

فاجأت الفنانة السعودية نيرمين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير فيديو أثناء خلع الحجاب، من دون أي مقدمات، وذكرت نيرمين مرورها بظروف صعبة لم تكشف عن تفاصيلها في السوشيال ميديا، وقد أجبرتها على خلع الحجاب والتخلي عنه.

وقالت:”ظروف البشر مدفونة في أعماقهم… وإن ما عرفتوا هاذي الظروف فأكرموها بحسن الظن”. وتابعت محسن” أنا لم أخلع الحجاب عن أخلاقي أو مبادئي أو مشاعري أو شخصيتي، أنا فقط شلته عن شعري”.

ووجهت نيرمين رسالة لمنتقديها، فقالت: “أنتم ما تعرفون ظروفي فأكرموني وتعاملوا معي بحسن نية ولا تتدخلوا في نيتي مع ربنا“.

نيرمين محسن تكشف سبب عدم زواجها

كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن سبب زواجها حتى الآن، رغم كونها من الفتيات الرومانسيات اللاتي يرغبن في الحب والارتباط بشريك بالقلب والعقل.

وأوضحت خلال لقاء لها مع الإعلامي علي العجمي عبر تطبيق يوتيوب رداً على سؤاله حول سبب عزوفها عن الزواج وعدم ارتباطها رسمياً رغم جمالها وخفة دمها، أنها تريد الارتباط عن حب.

ولفتت إلى أنها تلقت بالفعل العديد من عروض الزواج لكنها لم تشعر بالحب تجاه أحد منهم، معلقة: “جيتني عروض زواج لكن واه يا علي.. بكل صراحة أنا أتكلم عن نفسي ما أقول للبنات أو الناس كونوا كذا.. أحياناً الناس تختلط عليهم الأمور عبالهم أنه أنت تقول للناس كونوا زيِّ.. خدوا قرارات زيِّ أنا.. لا هذا قراري أنا أود إذا ارتبطت يعني كذا أحس دق قلبي”.

وأشارت نيرمين محسن إلى أنها وقعت في الحب مرة واحدة من قبل إلا أن الأمر لم يكتمل ويكلل بعلاقة عاطفية بسبب أنها عاشت تجربة الحب من طرف واحد، معلقة: “يكون دق لكن من بعيد لبعيد”.



ونرمين محسن هي ممثلة سعودية، ولدت بمدينة جدة عام 1993، وإنتقلت للإقامة بسوريا مع أسرتها، لتكون بدايتها الفنية بسوريا من خلال المشاركة بمسلسل (باب الحارة) الجزء الخامس، ثم (ابو جانتي)، ثم مسلسل (مرايا) بالعام التالي، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (أنيسة الونيسة، واي فاي، المجهولة).

واختيرت محسن من أبرز نجوم المسلسل التاريخي “العاصوف” وذلك بعدما حققت نجاحًا كبيرًا وامتلكت شعبية كبيرة من هذا العمل حتى وصلت في مشوارها الفني واعتبرت من النجوم .