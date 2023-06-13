شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم تبلغ ثروة الفنانة السعودية “ريم عبد الله”؟ رقم صادم فاق كل التوقعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تميّزت الفنانة ​ريم عبد الله​ بموهبة فطرية ودخلت الى عالم التمثيل بالصدفة بدعم من الفنان السعودي ​عبد الله السدحان​ الذي اكتشف موهبتها من خلال مشاركتها بدور ثانوي في مسلسل “درب المحبة”.

أثبتت موهبتها مع العلم أنها لم تتابع دروساً في معهد أو كلية للفنون، وأصبحت خلال فترة وجيزة رقما صعبا في الدراما وإحدى أبرز نجمات الخليج. حازت على “وسام التميز” للشخصية الأكثر تأثيرا عام 2014 عن منطقة الخليج العربي.

نشأتها

إسم ريم عبد الله الحقيقي نورة العتيبي. ولدت في الرياض في 20 شباط / فبراير1987، من قبيلة “عتيبة” وهي إحدى أكبر قبائل شبه الجزيرة العربية.

بدايتها الفنية بدأت ريم عبد اللهم سيرتها الفنية عام 2007 مع مسلسل “طاش ما طاش”، وأدّت دورا مساعدا في مسلسل “عمشة بنت عماش”. ظهرت في الجزء الأول من المسرحية الكوميدية “بيني وبينك” بدور باللهجة النجدية الصعبة مع الممثل ​حسن عسيري​.

أطلت عام 2008 مع الفنان عبد الله السدحان في المسلسل الكوميدي “كلنا عيال قرية”، وفي الجزء الثاني من المسرحية المتلفزة “بيني وبينك”. أول بطولة مطلقة لها كانت مع الممثل الأردني ​ياسر المصري​ في مسلسل “رعود المزن”. برزت موهبتها الفنية في مسلسل “العاصوف” مع الفنان ناصر القصبي، وإستحقت دور البطولة. من أهم أعمالها: مسلسلات “طاش ما طاش”، “عندما يكتمل القمر” بجزئيه الأول والثاني، وفيلم “وجدة”.

ثروة ريم عبد الله

فاجأت ريم عبد الله متابعيها مؤخراً بخبر امتلاكها شركة طيران خاص مع مجموعة من الشركاء، قالت إن قيمتها السوقية تتجاوز حالياً المليار دولار، وأنها قامت منذ سنوات بالتملك فيها عندما كانت قيمتها حينذاك 100 مليون دولار فقط، قبل أن ترتفع بعد سنوات قليلة إلى 10 أضعاف .

وظهرت ريم عبد الله عبر مجموعة من «السنابات» قالت فيها إن حديثها عن شركة الطيران الخاص لم يكن إعلاناً مدفوعاً، بل لأنها صاحبة الشركة، وتتحدث عنها من منطلق سيدات الأعمال.

أفكار تؤمن بها تؤمن ريم عبد الله أن لغة العيون هي الأقوى في التعبير وتعتبرها قيمة مضافة في الأداء التمثيلي. ترفض العديد من الأدوار لأنها تحرص على إختيار الأفضل. تبتعد عن الإطلالات الدائمة وتفضّل الدور المميز وتعتبر أن الفرص متوفرة للشابات السعوديات اللواتي يمتلكن الثقة والموهبة.

مسيرتها الفنية وقّعت ريم عبد الله عقدا مع شركة الصدف السعودية للإنتاج الفني، ألزمها بقبول جميع النصوص والأدوار المقدّمة لها، فزادت إطلالاتها بين عامي 2008 و2012. من الأدوار التي برزت فيها: “مها” في الجزء الثاني من مسلسل “أسوار عام 2008″، “رحمة” في مسلسل “عطر” و”أمل” في مسلسل “عذاب” عام 2009، “هند” في مسلسل “حيتان وذئاب” و”نورا” في مسلسل “وعد لزام” عام 2010.

أكملت دور “الشيخة ألفت” في مسرحية “بيني وبينك” بجزئها الثالث عام 2009. استمرّت مشاركاتها في “طاش ما طاش ج 17” وعملت مع الفنان ناصر القصبي في الجزئين الثاني والثالث من مسلسل “سيلفي” الكوميدي اللذين عُرضا خلال العامين 2016 و2017.

أعمالها أدت ريم عبد الله دور البطولة في عملين سينمائيين محلييّ الإنتاج عام 2010: “أم عبيد”، و”دائرة الشك”. تميزت في فيلم “وجدة” عام 2012 الذي إشتهر عالميا وهو أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية للمخرجة والكاتبة السعودية ​هيفاء المنصور​ التي اختارت ريم شخصياً لبطولته.

نال الفيلم جائزة “المهر الذهبي” لأفضل فيلم روائي عربي في مهرجان دبي السينمائي بدورته التاسعة، ورُشّح لجائزة “البافتا” كأفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية عام 2014. لم يجتز قائمة الترشيحات الأولية لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، وهو أول فيلم سعودي يصل الى هذه المرتبة.

ظهرت ريم عبد الله بدور رئيسي في مسلسل “هوامير الصحراء” بجزئيه الرابع والخامس 2012 و 2013. تميزت في المسلسل الدرامي التراثي الأردني “رعود المزن” مع الممثل الأردني ياسر المصري لإتقانها اللهجة البدوية.

شاركت عام 2018 في مسلسل “العاصوف” بطولة ناصر القصبي إخراج المثنّى صبح بدور “جُهَيّر” الذي اعتُبر من أكثر أدوارها إتقانًا، ثم دور “فلوة” الجنيّة عام 2019 في مسلسل “عندما يكتمل القمر”الذي شاركها بطولته الممثل ​فيصل العميري​.

عادت عام 2019 بدور “جهيّر” في “العاصوف ج2″، ثم بدور الجنية “فلوة” في “عندما يكتمل القمر ج2” الذي عُرض عام 2021. شاركت في دوبلاج المسلسل الكرتوني السعودي “المصاقيل”، وبمسلسل سعودي تدور أحداثه في منطقة الحجار قبل 100 عام وتمّ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة لرمضان 2021، ومسلسل “استديو 21”.

حازت ريم عبد الله على “وسام التميز” للشخصية الأكثر تأثيرا عام 2014 عن منطقة الخليج العربي.

حياتها الخاصة ريم عبد الله مطلّقة ولها إبن من زواج سابق قبل شهرتها الفنية.

المصدر: الفن