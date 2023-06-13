شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نسيت تغطي عنقها.. هفوه من الأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن نشرت صورتها وعنقها ملطخ بعلامات شهر العسل.. شاهد الصورة التي ستدفع كل ثروتها عشان حذفها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر شهر العسل الاميرة رجوة ال سيف والامير الحسين في أول ظهور لهما بعد الاحتفال بزواجهما في حفل زفاف ملكي بات حديث البلاد العربية في الفترة الماضية. ولا سيما أنه من الاحتفالات التي شهدت مراسم ملكية فريدة وبحضور شخصيات عالمية. لذلك وفي صدد ما ذُكر خصصنا لكم سطور مقالنا من موقع بوابة الخليج لنتحدث عن شهر العسل للأميرة رجوة والأمير الحسين، بالإضافة إلى فيديو يوثق أول ظهور للأميرة رجوة آل سيف والأمير الحسين في شهر العسل، لتفاصيل أكثر ابقوا معنا.

شهر العسل الاميرة رجوة ال سيف والامير الحسين

تقضي الأميرة رجوة والامير الحسين شهر العسل بعد زواجهما في الأول من يونيو.ط حيث نشر الأمير الحسين صورة على الانستقرام في صباحية زفافهما مضيفًا عليها العبارة التالية:

“أحمد الله الذي منّ علي برجوة لتكون قرة عيني ورفيقة دربي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحطنا بالطمأنينة ويحفظنا بالمودة ويرزقنا الذرية الصالحة ويعيننا على تنشئتها تنشئة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وبأهلنا… الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا بالأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

أول ظهور للأميرة رجوة والأمير الحسين في شهر العسل بالفيديو

يمكن عرض أول ظهور للأميرة رجوة والأمير الحسين في شهر العسَل من خلال الفيديو التالي:

أين يقضي الأمير الحسين والأميرة رجوة شهر العسل

لم يتم الإفصاح عن مكان قضاء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة آل سيف شهر العسل. ولكن تم إعداد طائرة خاصة بالأسطول الملكي الأردني ليتم نقل الأمير الحسين والأميرة رجوة لمكان قضاء شهر العسل وكُتب على الطائرة “نفرج بالحسين”. كما أنه وفق بعض المصادر ستكون الوجهة السياحية للعروسين إلى شرق آسيا. ويمكنكم مشاهدة الطائرة التي أعدت لسفر ولي العهد الأردني ورجوة من خلال الفيديو التالي:

زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة آل سيف في حفل زفاف أُقيم في الأول من يونيو 2023م. وذلك في قصر الحسينية في المملكة الأردنية الهاشمية. كما تم عقد القران في قصر زهران. حيث حضر الحفل الكثير من الشخصيات العالمية ورؤساء البلاد مع عائلة ولي العهد الأردني وعائلة رجوة. كذلك أقيمت فعاليات مميزة في حفل الزفاف شملت الكثير من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.

بهذا القدر الكافي من المعلومات والتفاصيل نصل لختام مقالنا المتضمن شهر العسل الاميرة رجوة والامير الحسين اول ظهور، موضحين لكم أول ظهُور للأميرة رجوة ال سيف والأمير الحسين في شهر العسل بالفيديو، كذلك أين يقضي ولي العهد الاردني ورجوة شهر العسل بعد أن تم الاحتفال بزواجهما منذ فترة قصيرة في حفل زفاف عمّ محافظات الأردن.