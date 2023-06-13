شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة واضطرابات مناخية قوية تضرب هذه المدن المصرية.. ترقبوا الساعات القادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.. أمطار تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا و تتوغل حتى القاهرة ومدن القناة وسيناء‬ تشهد البلاد غدًا حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية حيث تتأثر بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية تؤدي الي ارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

ويوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أن من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي الي تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط " والصحراء الغربية "الواحات " علي فترات متقطعة. أضاف أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء. وينصح فهيم بتجنب التواجد بجوار الاعلانات الكبيرة والاعمدة والاشجار اثناء هبوب العاصفة، و شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم، والابتعاد عن الاتربة قدر الامكان لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية. وحول أهم التوصيات الزراعية يوصى فهيم باجراء رية هامة جداً اليوم صباحاً وينصح باضافة الفولفيك مع الري "خاصة الري بالتنقيط لاشجار الفاكهة والخضر "، و تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياة الري و الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف . وينصح بالتوقف عن إجراء أى رشات تماماً اليوم فى المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات والتشديد على أربطة الصوب الزراعية وتثبيت الواح الطاقة الشمسية فى مناطق الظهير الصحراوي الغربية . و يعرف شهر بؤونة الذى يمر يومه الخامس اليوم بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، ويقع شهر بؤونة ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم، وخلال شهر بؤونة يبدأ دخول المناخ في مصر إلى البداية الحقيقية للصيف الفلكي " 13 بؤونة الموافق 21 يونيو ". ويميز هذه الفترة المناخية بأن تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس. كما يتميز بزيادة في الطاقة الحرارية نهارًا، وزيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة. بالتالي زيادة كبيرة في معدلات البخر نتح نهاراً وزيادة معدلات تنفس الظلام "هادم المادة التي يبينها النبات" ليلاً كما يزداد فرص إصابة ثمار المانجو بلسعات الشمس وكذلك بعض ثمار الخضر مثل الطماطم وغيرها. وخلال هذا الشهر يحدث زيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية لأكثر من 15 درجة مئوية بالتالي تذبذب عمليات الامتصاص ومنع بعض العناصر من الانسياب داخل النباتات مثال الكالسيوم والبورون بالتحديد – بالإضافة الى مناسبة هذه الظروف لزيادة تعداد الحشرات حرشفية الاجنحة "دودة ورق القطن – فراشة درنات البطاطس – توتا ابسلوتا – دودة الحشد – دودة براعم الزيتون والعنكبوت الأحمر " و بداية زيادة نقطة الندى يعني زيادة الرطوبة الحارة علي سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية حيث يتعدى عدد ساعات "ابتلال" الورقة لأكثر من 3-4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية "النسبية" لأكثر من 80% لمدة تزيد عن 5 ساعات/يوم ومناسبة هذه الظروف لانتشار الامراض الصيفية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الدقيقي والزغبي والتبقعات والانثراكنوز وغيرها . وهناك ثبات فى اتجاهات الرياح لتكون في معظمها شمالية إلى شمالية غربية وأحيانا شمالية شرقية وما بين الموجات تكون جنوبية الى جنوبية غربية محملة بالرمال والاتربة "شرد".

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