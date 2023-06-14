لأول مرة منذ ثماني سنوات.. الخطوط الجوية اليمنية تعتمد رحلات من عدن إلى المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، اعتماد رحلة عبر خطوطها الجوية من عدن إلى الغيضة، وذلك بعد ثمان سنوات، من الانقلاب الذي شنته مليشيا الحوثي على الدولة.

ونشرت الخطوط الجوية اليمنية، في صفحتها على "الفيس بوك"، جدول رحلاتها من مطار عدن، إلى الريان حضرموت، الغيضة المهرة، والتي ستبدأ من يوم الجمعة 21 يوليو وحتى الجمعة 29 سبتمبر 2023.

ولم تذكر الخطوط الجوية أي تفاصيل توضيحية عن اجراءات السفر، والأسعار المحددة لذلك، وتوضيح ما ان كانت الرحلات ستكون دائمة أم مؤقتة فقط وفقا للتاريخ المذكر في جدول الرحلات.

وكانت الحكومة اليمنية قد دشنت في مارس 2022، إعادة افتتاح مطار الغيضة الدولي، بمحافظة المهرة، بعد إعادة تأهيله بتمويل سعودي، وذلك بعد ثمان سنوات من إغلاقه، بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على الدولة.