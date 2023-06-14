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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفاجئ مواطنيها وتبني جسرا سيختصر رحلة السفر بين جدة والرياض إلى ساعتين فقط!

تعمل الخطوط الحديدية السعودية “سار” على بناء خط سكة حديدية متقدم جدًا يربط الرياض بالمنطقة الغربية. هذا الخط والمقدر بأن يكون الأكثر تطورًا سيشكل إضافة عالية لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين شرق، غرب، وشمال المملكة. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : تعمل الخطوط الحديدية السعودية “سار” على بناء خط سكة حديدية متقدم جدًا يربط الرياض بالمنطقة الغربية. هذا الخط والمقدر بأن يكون الأكثر تطورًا سيشكل إضافة عالية لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين شرق، غرب، وشمال المملكة.

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