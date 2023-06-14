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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تُحذركل من يرتكب هذه المخالفةايام الحج..الترحيل والمنع من دخول المملكةلمدة 10 سنوات

شددت وزارة الحج والعمرة هذا العام على جميع المقيمين، بالالتزام بقوانين الوزارة الخاصة بموسم الحج لعام 1444، وأكدت أنه سوف يتم فرض عقوبات على المخالفين، كما أعلنت أنه لا حج لحاملي تأشيرة الزيارة، ويتحتم عليهم المغادرة بمجرد أداء مناسك العمرة.

شروط الحج لحجاج الداخل لعام 1444 بدأت وزارة الداخلية السعودية بنشر قواتها؛ لمنع دخول المقيمين أو الزائرين إلى مكة، وأكدت على أهمية الالتزام بجميع شروط الحج لهذا العام، وهي كالآتي:-

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إقامة المتقدم للحج في الأراضي السعودية، بالإضافة إلى عدم الحج لمدة خمسة أعوام سابقة. أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 65 عامًا، والأولوية لمن لم يؤدوا الحج من قبل. أن يتمتع الحاج بصحة جيدة، وأن يكون شخصًا بالغًا عاقلًا، أي لا يعاني من أى أمراض تؤثر على صحة العقل. أن يكون المتقدم حاصلًا على الجرعات التحصينية، وينتمي لإحدى الفئات الآتية (محصن، محصن جرعة أولى، ومحصن متعافي)، مع ضرورة إحضار صورة من وثيقة التطعيم. ضرورة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج

عقوبات الحج بدون تصريح للزائرين لعام 2023 أعلنت وزارة الحج والعمرة بأنه في حالة ضبط مخالفين من الزائرين أو المقيمين بين صفوف الحجاج، سيتم توقيع العقوبات الآتية عليهم:-

دفع غرامة مالية تصل حتى 50 ألف ريالًا سعوديًا والسجن لمدة 6 أشهر. عرض أسماء المخالفين في التلفاز، ووسائل الإعلام للتشهير بهم. ترحيل المخالفين فورًا لبلدانهم، ومنعهم من دخول الأراضي السعودية لمدة 10 أعوام متواصلة، إلا في حالة تأدية مناسك الحج والعمرة.