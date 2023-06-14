شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرامج الصيفية بمأرب.. تكريس الهوية الوطنية ا لدى النشء والشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنفذ المراكز الصيفية بمحافظة مأرب العديد من البرامج التعليمية والفكرية والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تكرس الهوية اليمنية العربية في عقول ونفوس النشئ والشباب.

و تركز هذه البرامج والأنشطة الصيفية على غرس حب الوطن وترسيخ الولاء الوطني للثورة والجمهورية ومكتسباتها الوطنية لدى النشء، والشباب وتعريفهم بأهداف ثورة 26 سبتمبر وأبطالها ورموزها الأحرار والمنجزات التي حققتها في دحر النظام الإمامي الكهنوتي وكشف جرائمه بحق اليمنيين.

بالإضافة إلى تعريفهم بدور الأجيال القادمة وواجبهم الديني والوطني في حماية الهوية الوطنية والثورة والجمهورية من خطر فكر مليشيا الحوثي ومشروعها السلالي وامتداداته للأطماع الفارسية وتحصينهم من خزعبلاتها الدينية والفكرية والسياسية التي تستند عليها المليشيا لاستعباد الشعب اليمني وتنفيذ الاجندة الإيرانية.

وقال رئيس اللجنة الاشرافية العليا لتنظيم المراكز الصيفية بالمحافظة الدكتور علي الرمال، ان مناهج وبرامج وأنشطة المراكز الصيفية لهذا العام تم اعدادها بشكل جديد ومختلف من قبل اكاديميين متخصصين، بما يحقق الاهداف المرجوة وفي مقدمتها تعزيز الهوية اليمنية والولاء الوطني لدى النشء والشباب.

وأوضح ان كوادر متخصصة في التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا والفكر والثقافة والعلوم الشرعية والدينية واللغة والادب وكافة المجالات الأخرى ينفذون البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والتدريبية بطرق وأساليب حديثة ومؤثرة.

مشيرا إلى ان هذه المراكز تسهم في تعريف ابنائنا بهويتهم اليمنية العربية وحضاراتهم وضرورة الافتخار بها والدفاع عنها.



وفي سياق اخر تنفذ المراكز الصيفية بمحافظة مأرب العديد من البرامج التعليمية والفكرية والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تكرس الهوية اليمنية العربية في عقول ونفوس النشئ والشباب.

و تركز هذه البرامج والأنشطة الصيفية على غرس حب الوطن وترسيخ الولاء الوطني للثورة والجمهورية ومكتسباتها الوطنية لدى النشء، والشباب وتعريفهم بأهداف ثورة 26 سبتمبر وأبطالها ورموزها الأحرار والمنجزات التي حققتها في دحر النظام الإمامي الكهنوتي وكشف جرائمه بحق اليمنيين.

بالإضافة إلى تعريفهم بدور الأجيال القادمة وواجبهم الديني والوطني في حماية الهوية الوطنية والثورة والجمهورية من خطر فكر مليشيا الحوثي ومشروعها السلالي وامتداداته للأطماع الفارسية وتحصينهم من خزعبلاتها الدينية والفكرية والسياسية التي تستند عليها المليشيا لاستعباد الشعب اليمني وتنفيذ الاجندة الإيرانية.

وقال رئيس اللجنة الاشرافية العليا لتنظيم المراكز الصيفية بالمحافظة الدكتور علي الرمال، ان مناهج وبرامج وأنشطة المراكز الصيفية لهذا العام تم اعدادها بشكل جديد ومختلف من قبل اكاديميين متخصصين، بما يحقق الاهداف المرجوة وفي مقدمتها تعزيز الهوية اليمنية والولاء الوطني لدى النشء والشباب.

وأوضح ان كوادر متخصصة في التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا والفكر والثقافة والعلوم الشرعية والدينية واللغة والادب وكافة المجالات الأخرى ينفذون البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والتدريبية بطرق وأساليب حديثة ومؤثرة.

مشيرا إلى ان هذه المراكز تسهم في تعريف ابنائنا بهويتهم اليمنية العربية وحضاراتهم وضرورة الافتخار بها والدفاع عنها.