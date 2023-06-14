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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تكشف عن الجنسيات المعفاة من دفع رسوم المرافقين 2023

قامت الإدارة العامة للجوازات مؤخراً بتحديد جميع الجنسيات التي تكون معفاة من من كافة الرسوم

الخاصة بالمرافقين، وذلك لأنه يتم فرض رسوم على جميع المرافقين ولابد من دفعها، ولكن من الضروري معرفة أنه يوجد بعض الجنسيات التي تكون معفاة من الدفع لهذه الرسوم، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بجميع الجنسيات المعفاة من دفع رسوم المرافقين.

بقية التفاصيل في الاسفل

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الجنسيات المعفاة من دفع رسوم المرافقين

أوضحت إدارة الجوازات الكثير من الأمور الخاصة برسوم المرافقين، وقد قامت أيضاً بتوضيح جميع الجنسيات التي تعفى تماماً من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين، وهي تتمثل في:

جميع الفلسطنين سواء كانوا حاملين لوثيقة مصرية، أو كان وافد، أو مقيم في المملكة العربية السعودية.



كافة التابعين لاتحاد ميانمار.

جميع الحاملين للجنسية التركستانية.

وأيضاً التابعين لبلوشي.

الفئات التي تستثنى من دفع رسوم المرافقين

يجب العلم بأنه يوجد الكثير من الفئات التي تستثنى من دفه كافة الرسوم الخاصة بالمرافقين، وهي تكون بخلاف

الجنسيات التي تعفى من الرسوم وهم يكونوا:

جميع الزوجات للمواطنين السعوديين، الذين يكونوا أجانب.

كافة المتقاعدين وكانوا يعملون في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

كافة الموظفين في جميع السفارات، بالإضافة إلى أي شخص حامل لجواز السفر الدبلوماسي.

جميع أبناء الأشخاص المقيمين، ويكون بالغ عمرهم أكثر من ١٨ عام.

كافة المواطنين المتواجدين في دول مجلس التعاون الدولي.

جميع الأبناء والزوجات المقيمين في السعودية بالتبعية.

وأيضاً تعفى العمالة المنزلية المتواجدة ضمن نظام الكفالة الفردية.

جميع الشركات الصغيرة، ولكن يشترط ألا تزيد عدد أفرادها عن ٥ أفراد.

جميع المحارم التابعين لك.

الطلاب الذين يكونوا أصحاب المنح الدراسية، وأيضاً الطلاب العسكريين.

حاسبة رسوم المرافقين

يمكنك استخدام حاسبة الرسوم لكافة المرافقين، وذلك من خلال الإتباع لبعض الخطوات التالية، وهي تكون:



قم بالدخول على منصة مقيم

وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول.

ومن ثم قم بالضغط على “الخدمات الخاصة بالإقامة”.

ويجب أن تقوم بإدخال عدد المرافقين التابعين لك، والمراد حساب رسومهم.

يجب أن تقوم بكتابة كافة البيانات التي تكون مطلوبة منك بطريقة صحيحة.

قم بالضغط على “احسب”.

ستلاحظ أنه تم ظهور كافة الرسوم المستحقة للمرافقين.