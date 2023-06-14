إب.. نافذون حوثيون يسطون على أراضي الأوقاف في جبل "المورم"

المنامة - ياسر ابراهيم - عاود نافذون حوثيون، السطو على أراضي تابعة لأوقاف محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل عمليات سطو ونهب ممنهجة لأملاك الأوقاف في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن نافذين من مليشيا الحوثي اعتدوا ليلا وبحماية عشرات المسلحين، على أراضي تتبع الأوقاف في جبل "المورم" جنوب غرب مدينة إب.



وأوضحت المصادر أن النافذين شرعوا في استحداثات في الأرض، وسط غياب أي دور للجهات المعنية التابعة للمليشيا في المحافظة رغم بلاغات الأهالي.



و"جبل المورم" من أكثر مواقع الأوقاف الذي تعرض لعمليات نهب واسعة من قبل قيادات ونافذين في المليشيا منذ سيطرة المليشيا على إب في نهاية 2014م.

