اخبار الخليج / اخبار اليمن

إب.. نافذون حوثيون يسطون على أراضي الأوقاف في جبل "المورم"

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - عاود نافذون حوثيون، السطو على أراضي تابعة لأوقاف محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل عمليات سطو ونهب ممنهجة لأملاك الأوقاف في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وقالت مصادر محلية، إن نافذين من مليشيا الحوثي اعتدوا ليلا وبحماية عشرات المسلحين، على أراضي تتبع الأوقاف في جبل "المورم" جنوب غرب مدينة إب.
 
وأوضحت المصادر أن النافذين شرعوا في استحداثات في الأرض، وسط غياب أي دور للجهات المعنية التابعة للمليشيا في المحافظة رغم بلاغات الأهالي.
 
و"جبل المورم" من أكثر مواقع الأوقاف الذي تعرض لعمليات نهب واسعة من قبل قيادات ونافذين في المليشيا منذ سيطرة المليشيا على إب في نهاية 2014م.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا