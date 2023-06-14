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عدن - ياسمين التهامي - اول ظهور لزوجة كريم بنزيما في السعودية بعد انتقالة للإتحاد.. وجورجينا غيرانه ((شاهد صور)

عد الإعلان رسمياً عن نجاح صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى نادي الإتحاد السعودي بصفقة ضخمة، دعونا نتعرف على الحياة الشخصية والعاطفية للنجم الفرنسي كريم بنزيما، أحد أشهر اللاعبين في العالم لإنجازاته بقميص النادي الأبيض، ومن هي حبيبته عارضة أزياء تدعى جوردان أوزونا التي عشقها بجنون وسوف تنتقل معه إلى السعودية.جوردان أوزونا سرية أكثر من بنزيما جوردان أوزونا وهي شابة فرنسية بدأت في مواعدة مهاجم مدريد قبل بضع سنوات، لكنْ كلاهما يسعى للحفاظ على علاقتهما في إطار من الخصوصية. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : نادرًا ما ينشر الثنائي الصور معًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولان عدم الكشف عن أي شيء من حياتهما الخاصة والعائليةعلاقة بنزيما مع جوردان أوزونا

أوضح اللاعب الفائز بالكرة الذهبية: “لا أحب أن أكون في دائرة الضوء، هذا غباء بالنسبة لي. لدي حياتي مع عائلتي وأصدقائي، وهي أفضل وأسهل لهم أيضًا”.

وقال: “تخيل أنك تبلغ من العمر أربع سنوات وتعيش حياتك والكاميرا خلفك. يمكنك أن تفقد عقلك”.ربما كانت جوردان أوزونا هي التي غيّرت طريقة رؤية نجم ريال مدريد للشهرة. بحسب صحيفة “ماركا“. بينما الشيء الذي هو حقيقة واقعة، أنهما لم ينشرا أبدًا أي شيء على الشبكات الاجتماعية يشير إلى أنهما زوجان.

وجوردان أوزونا هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا، وتعمل حاليًا مع وكالات عدة.في ابريل الماضي، أنجب بنزيما طفله الرابع، والأول من الأمريكية جوردان أوزونا.ومعروفٌ أنّ المهاجم كريم بنزيما لديه بالفعل ابن اسمه “إبراهيم” من عارضة الأزياء كورا غوتييه التي حضرت معه في حفل “بالون” الأخير، والذي تربطه بها علاقة ودية.كما تبرز أوزونا كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع على حسابها في انستغرام، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة، وشعر مجعد، وجسم مثالي.

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