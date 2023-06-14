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عدن - ياسمين التهامي - تمتع بالراحة في احدث موديلات سيارات كيا الجديدة في السعودية
تحتل سيارات كيا مكانة كبيرة في السوق الخليجي؛ وذلك لأن معظم موديلاتها تتمتع بمواصفات مناسبة تمامًا لطبيعة المنطقة، ومؤخرًا تصدرت سيارات كيا السوق السعودي بتصاميمها العصرية والجذابة، كما تم تصنيفها بأنها من السيارات ذات الأداء القوي؛ لثباتها الشديد عند صعود المنحدرات الصعبة.
أسعار فئات سيارات كيا في المملكة لعام 2023
بقية التفاصيل في الاسفل
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تحرص جميع معارض السيارات في السعودية، على اقتناء أحدث موديلات كيا بمجرد الإعلان عنها، وفيما يلي سوف نستعرض آخر تحديث لأسعارها، والذي جاء كالآتي:-
|موديل السيارة
|السعر
|كيا سورينتو أوتوماتيك / LX 2023
|139,148 ريالًا سعوديًا.
|كيا بيكانتو أوتوماتيك / LX D769 2023
|56,348 ريالًا سعوديًا.
|كيا بيجاس أوتوماتيك / LX 2023
|54,393 ريالًا سعوديًا.
|كيا ستينجر اتوماتيك / SX 2 2023
|58,303 ريالًا سعوديًا.
|كيا ريو أوتوماتيك / LX 2023
|70,148 ريالًا سعوديًا.
|كيا k5 أوتوماتيك / D01M 2023
|103,83 ريالًا سعوديًا.
|كيا كرنفال أوتوماتيك / EX 2023
|177,098 ريالًا سعوديًا.
|كيا ريو أوتوماتيك / LX 1 2023
|75,989 ريالًا سعوديًا.
|كيا كارينز أوتوماتيك / EX S1 2023
|89,698 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج أوتوماتيك / LX AWD 2023
|102,463 ريالًا سعوديًا.
|كيا سيلوتس أوتوماتيك / EX TWO TONE 2023
|99,588 ريالًا سعوديًا.
مميزات سيارات كيا 2023
تحتوي سيارات كيا على العديد من الخصائص والمواصفات، التي تجعلها دائمًا الخيار الأول لمختلف الفئات عند الشراء، ولأنها أيضًا تتمتع بالمميزات الآتية:-
- يتوافر منها موديلات بأحجام وأشكال مختلفة، تتناسب مع جميع الأذواق.
- جميع موديلات سيارات كيا مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة، مثل أنظمة مساعدة السائق عند الركن.
- معظم موديلاتها تتمتع بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي، بالإضافة إلى نظام أندرويد أوتو.
- تحتوي جميع موديلاتها على نظام تثبيت السرعة الذكي، بالإضافة إلى نظام تحذير التصادم.
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