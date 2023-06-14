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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الحج والعمرة تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج.. تعرف عليها

قدمت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر مجموعة من النصائح للحجاج من ذوي الأمراض المزمنة قبل بدء موسم الحج 2023، في السطور التالية سوف نستعرض أبرز ما نشرته صفحة الوزارة.

نصائح خاصة بالدواء الذي يحتاجه الحجاج

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

تحرص وزارة الحج والعمرة من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى على مساعدة الحجاج وتوضيح كل الأمور لهم.

وفي هذا الشأن نشرت بعض النصائح للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة وكان أبرزها التالي:

أولا: نصائح بشأن الوصفة الطبية قبل القدوم للحج

ناشدت وزارة الحج والعمرة زوار بيت الله الحرام قبل القدوم إلى السعودية بضرورة أخذ كمية كافية من الأدوية الخاصة بالمرض المزمن، وأخذ نسخة من وصفة هذا الدواء، بالإضافة إلى نسخة من التقرير الطبي الخاص بالشخص.

ثانيا: بعد القدوم إلى السعودية

من النصائح التي شددت عليها وزارة الحج والعمرة بعد القدوم لأداء مناسك الحج: ضرورة تخزين الدواء في مكان مناسب، وشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، وإبراز الوصفة للصيدلي إذا تطلب الأمر ذلك.